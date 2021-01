Malore per un 13enne SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 24 e il 25 gennaio 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Malore per un 13enne

Intorno alle 21.30 c’è stato un malore a Como, in via Regina Teodolinda. All’ospedale in codice giallo è finito un uomo di 33 anni. Alle 22, da segnalare anche un malore in via Roncoroni a Olgiate Comasco. Un ragazzino di 13 anni è stato portato in codice verde al Sant’Anna. Da segnalare anche una caduta al suolo a Como, in via Varesina. Un 70enne è finito in ospedale in codice verde.