Malore per un 16enne a Locate Varesino SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 25 e il 26 agosto 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Malore per un 16enne a Locate Varesino

Ci sono stati diversi malori nel Comasco. Primo allarme in piazzale San Gottardo per un giovane di 33 anni. Sul posto la Cri di Como che l'ha trasportato in codice verde all'ospedale. Malore anche a Porlezza e anche a Locate Varesino, intorno alle 5.30, dove si è sentito male un giovane di 16 anni. Dopo le prime cure, è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Tradate.