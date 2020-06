Malore per un uomo di 68 anni: soccorsi in codice rosso ad Anzano

Malore per un uomo di 68 anni ad Anzano: le sue condizioni di salute sarebbero gravi.

E’ successo oggi, martedì 30 giugno 2020, in un’azienda di via Cavolto, nell’area industriale del paese. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, poco prima delle 15, un uomo di 68 anni avrebbe accusato un malore. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi: sul posto sono giunti a sirene spiegate un mezzo della Croce Rossa di Montorfano e l’automedica da Como. L’uomo, le cui condizioni sembravano inizialmente molto gravi tanto da allertare i soccorsi in codice rosso, non sarebbe in pericolo di vita. E’ stato trasportato all’ospedale Fatebenefratelli di Erba in codice giallo.