Malore per una escursionista di 20 anni, residente in provincia di Como, a Casargo, in provincia di Lecco.

Malore per una escursionista comasca a Casargo

Poco prima delle 15 di ieri pomeriggio, domenica 9 agosto 2020, mentre percorreva il sentiero dell’anello del Monte Muggio, nel comune di Casargo, a una quota di circa 1600 metri, la giovane ha avuto malore. Le persone che erano con lei hanno chiamato il numero unico di emergenza 112.

Sul posto è immediatamente arrivato l’elisoccorso di Milano di AREU (Azienda regionale emergenza urgenza), mentre una squadra della Stazione Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana si è portata in piazzola a Pagnona, a supporto dell’équipe dell’elisoccorso.

La ragazza è stata portata in ospedale a Lecco. Per la Stazione di Valsassina e Valvarrone, squadra di Premana, del Soccorso alpino, quello di ieri è il quarto intervento in tre giorni.