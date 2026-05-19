Malore sul lavoro, 73enne trasportato in codice rosso

Malore sul lavoro in una ditta di Inverigo: 73enne trasportato in codice rosso all’ospedale di Monza.

Paura a Inverigo

Paura nella mattinata di martedì 19 maggio ad Inverigo. Poco prima delle 9.30, in un’azienda di via Lavoratori della Valsorda, un uomo di 73 anni ha accusato un malore ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

Carabinieri e ambulanza sul posto

L’uomo ha rimediato delle ferite, presumibilmente dovute alla caduta, causata appunto dal malore accusato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Lurago d’Erba e l’Asl per accertamenti, ma anche l’ambulanza e l’automedica.