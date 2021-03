Malore sul lavoro a Carimate SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il l’12 e il 13 marzo 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Malore sul lavoro a Carimate

I soccorsi sono stati allertati intorno alle 21, in via dei Giovi 20, all’interno di un impianto lavorativo. Sul posto ambulanza e automedica. Dopo le prime cure sul posto, una donna di 49 anni è stata trasportata in codice verde all’ospedale.