Ecco che cos’è successo nella notte tra il 9 e il 10 marzo 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Malore sul lavoro a Turate

L’allarme è scattato intorno alle 00.40, in via Isonzo, all’altezza del civico 37. Sul posto la Croce Azzurra di Rovello che ha soccorso un uomo di 56 anni. Dopo le prime cure, è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Cantù.