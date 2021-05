Malore sul lavoro ad Anzano SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 6 e il 7 maggio 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Malore sul lavoro ad Anzano

L’allarme è scattato intorno alle 22.30 in via San Giuseppe, all’interno di un impianto lavorativo. Sul posto un’ambulanza che ha soccorso, in codice verde, un uomo di 36 anni.

Un’ora prima infortunio per un giovane di 21 anni, all’interno di un impianto sportivo. Il ragazzo è stato trasportato in codice verde al’SantAnna. Intorno alle 23 da segnalare anche un malore a Bregnano.