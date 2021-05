Malore sul tandem, ciclista trasportato in ospedale

Malore sul tandem, ciclista trasportato in codice giallo in ospedale. E’ accaduto poco dopo le 12.30 in via Giosuè Carducci a Olgiate Comasco.

Stava pedalando su un tandem

Molta paura, con i soccorsi allertati in codice rosso, per un uomo di 65 anni residente a Lurate Caccivio. Intorno alle 12.30 ha accusato un malore mentre si trovava a bordo di un tandem insieme a un amico: stava percorrendo via Giosuè Carducci ad andatura ridotta, in direzione Baragiola, quando ha detto di sentirsi poco bene. Questione di pochi secondi: lo svenimento e la caduta a terra.

Ecco cosa è successo

Il tandem ha cominciato a sbandare e i due ciclisti sono caduti a terra. L’uomo di Lurate Caccivio ha riportato un trauma facciale, mentre il suo amico una lieve abrasione al polso. Attimi concitati, con un’automedica e un’ambulanza della Sos di Malnate allertati con la massima urgenza. Nella breve attesa dell’arrivo dei sanitari il 65enne ha lentamente ripreso conoscenza. E’ stato trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna.