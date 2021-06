Malore sulla A9 SIRENE DI NOTTE

Ecco che cosa è successo nella notte tra l'8 e il 9 giugno 2021 e come si sono mossi i soccorsi in provincia.

Malore sulla A9

L’allarme è scattato intorno alle 22. Nel tratto Fino Mornasco-Lomazzo Nord sulla A9, si è sentito male un uomo di 46 anni. Sul posto la Croce Azzurra di Cadorago che l’ha soccorsa e trasportato in codice verde all’ospedale di Cantù.

Intorno alle 23 da segnalare anche due interventi a Rovellasca e Lomazzo di cui non si conoscono i motivi. In entrambi i casi due persone sono finite in codice verde all’ospedale.