Malori a Cantù, Como e Barni SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 15 e il 16 dicembre 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Malori a Cantù, Como e Barni

Intorno alle 21.20, soccorsa una persona di 72 a Barni, in via Bolgeri. Malore anche a Como alle 00.40, in via Roosevelt per un 32enne. A Cantù invece i soccorsi sono stati allertati per una donna di 47 anni, intorno alle 3.20, in via Mentana. Nessuno dei malori era grave, tutte e tre le persone sono state portate in ospedale in codice verde.

Da segnalare anche un intervento a Tavernola, poco dopo mezzanotte. In via Silvio Pellico sono arrivate due ambulanze e un’automedica che hanno soccorso due donne di 85 e 47 anni. Una è stata portata all’ospedale di Cantù, l’altra a quello di Como, entrambe in codice verde. Non si conoscono i motivi dell’intervento, allertate anche le Forze dell’ordine.