Malori a Cantù e Alzate SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 15 e il 16 novembre 2021 e come si sono mossi i soccorsi nella provincia.

Malori a Cantù e Alzate

Il primo a sentirsi male, intorno alle 21.30, è stato un uomo di 86 anni, a Cantù, in via Papa Giovanni XXIII. Sul posto la Croce Verde di Fino Mornasco che, dopo le prime cure, l'ha trasportato in codice verde al Sant'Anna. Malore anche per una giovane di 26 anni ad Alzate Brianza, in via Santuario, intorno alle 23. Soccorsa, è stata trasportata in codice verde all'ospedale di Cantù.