Malori a Cantù e Uggiate SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 21 e il 22 settembre 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Malori a Cantù e Uggiate

Un uomo si è sentito male intorno alle 21.30, in via Volta a Cantù. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice verde all'ospedale. Malore anche a Uggiate, per un uomo di 51 anni. I soccorsi sono arrivati in via Croce Rossa. Anche in questo caso si è trattato di un lieve malore, l'uomo è stato trasportato in codice verde al Sant'Anna.