Malori a Casnate e Como SIRENE DI NOTTE

Ecco cos'è successo.

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 3 e il 4 novembre 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Malori a Casnate e Como

Il primo allarme, intorno alle 20.30, a Casnate con Bernate, in via Saldarini. All'interno di un impianto sportivo a sentirsi male una persona di 26 anni che è stata trasportata in codice verde all'ospedale di Cantù. Più grave, con rientro in codice giallo, una giovane di 28 anni che ha avuto un malore a Como, in via Diaz. Sul posto la Croce Azzurra di Como e l'automedica che l'hanno trasportata in codice giallo all'ospedale.