Malori a Como e Canzo SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra l’1 e il 2 febbraio 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Malori a Como e Canzo

Allarme intorno alle 21.20, in piazza Verza, a Canzo. A sentirsi male un giovane di 25 anni che è stato soccorso in codice verde. Circa un’ora dopo, un malore anche in via Lissi, a Como. Un uomo di 70 anni è stato trasportato in ospedale.

Intorno alle 5 intervento anche ad Erba per una presunta intossicazione da fumi/gas. Fortunatamente era una falso allarme coi Vigili del fuoco che hanno solo aperto la porta.