Malori a Como e Villa Guardia SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 29 e il 30 dicembre 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Malori a Como e Villa Guardia

A Villa Guardia a sentirsi male è stato un giovane di 28 anni, in via Varesina. Dopo le prime cure sul posto è stato trasportato all’ospedale in codice verde. Alle 23.30 allarme invece in via Napoleona, a Como. Soccorso un 51enne, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Si segnalano anche due interventi, di cui non si conoscono le modalità, a Como, in via Piave per un 79enne portato al Sant’Anna in codice verde, e a Mariano, in via Santo Stefano 40. Anche in questo caso una persona è stata trasportata in codice verde all’ospedale.