Malori a Lomazzo ed Erba SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 18 e il 19 marzo 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Malori a Lomazzo ed Erba

La prima ad essere soccorsa è stata una donna di 39 anni a Erba, in via Volontari della Libertà. Malore per una donna di 34 anni anche in via Massimo d’Azeglio. A Lomazzo invece, in via Ceresio, si è sentito male un giovane di 21 anni. Tutte e tre le persone sono state curate sul posto, non sono state trasportate in ospedale.