Malori a Tavernerio e Uggiate: soccorsi intervenuti in codice rosso SIRENE DI NOTTE

Ecco cosa è successo nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 settembre: si segnalano due malori da codice rosso a Tavernerio e a Uggiate Trevano.

Malori a Tavernerio e Uggiate: soccorsi intervenuti in codice rosso

Il primo allarme della serata è stato lanciato da Tavernerio, in via Briantea 41, poco dopo le 21. Un uomo di 58 anni ha avuto un mancamento tale da chiedere l'immediato e urgente intervento dei soccorsi. Sul posto si sono presentate l'auto medica e la Croce Azzurra di Como a sirene spiegate. Dopo una prima valutazione delle condizioni del 58enne, lo stesso è stato trasportato in ospedale.

Dal primo all'ultimo intervento della notte: questa mattina, poco prima delle 7, a Uggiate Trevano si è verificato un altro malore, questa volta in un impianto lavorativo, in via Ugo Foscolo. Immediato l'intervento dell'Sos di Olgiate e dell'auto medica. L'ambulanza è poi rientrata in codice verde al Sant'Anna di Como, l'uomo era in buone condizioni di salute.

Gli altri interventi

Alle 21.15 si segnala un rocambolesco incidente sulla Napoleona, a Como: coinvolte ben tre autovetture e tre feriti. Mentre a Tremezzina, verso le 22, un pedone ha dovuto fare i conti con un auto che sopraggiungeva sul suo cammino, venendo investito. Si è verificato in via Silvio Pellico, nei pressi del civico 39. Un uomo di 44 anni ha necessitato delle cure della Croce Rossa di Menaggio e poi del personale del Sant'Anna: le sue condizioni non erano gravi.