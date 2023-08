Maltempo, trenta piante cadute a Canzo: strada ripristinata grazie a Ersaf, Vigili del fuoco, Legambiente e Comune. L'intervento è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 28 agosto, a seguito del forte maltempo nella notte tra domenica e lunedì.

Maltempo, 30 piante cadute a Canzo: strada ripristinata grazie a Ersaf, Vigili del fuoco, Legambiente e Comune

Le violente raffiche di vento e le precipitazioni che si sono abbattute nella notte tra domenica e lunedì hanno causato la caduta di circa una trentina di piante in località Prim'Alpe. Gli alberi, divelti da pioggia e vento, hanno invaso la sede stradale rendendola completamente impraticabile.

Già nella prima mattinata di oggi, a partire dalle 7.30, Ersaf e Vigili del fuoco si sono coordinati per il ripristino dei danni e per la messa in sicurezza della sede stradale: operazioni che sono state coordinate dal Comune con il sindaco Giulio Nava e il consigliere comunale delegato ai Lavori pubblici Pierluigi Paredi e la preziosa collaborazione di Legambiente.

L'intervento ha impegnato i volontari per quasi tutta la mattinata di lunedì ma ha permesso il ripristino della sede stradale con la rimozione delle piante cadute.

Il sindaco Nava si è detto soddisfatto dell'ottimo lavoro dei volontari.

"Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti in modo celere, con un grande lavoro sinergico che ha permesso la rimozione delle piante in brevissimo tempo. Questo dimostra che quando c'è bisogno, e in situazioni di emergenza, lavorare insieme dà risultati positivi. E' stato svolto un grande lavoro, con professionalità e serietà, da Ersaf, Vigili del fuoco, e grazie alla bella sinergia con i gestori del Prim'Alpe e i privati, che sono stati collaborativi e sono intervenuti celermente in loco. Un grazie a tutti".

(Nelle foto la strada dopo gli interventi di ripristino)