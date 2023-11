Maltempo: a cascina Cattafame esonda il Lambro e allaga le case

Un buongiorno amaro, quello che il 31 ottobre ha salutato i residenti della cascina Cattafame, a Inverigo: per il forte maltempo della notte, il Lambro ha esondato allagando la cascina.

Ci racconta l’accaduto Eliseo Airoldi, uno degli abitanti:

"La mattina stavo andando a prendere l’auto, quando ho notato che il prato dietro casa era completamente allagato e che il livello dell’acqua si stava alzando sempre di più: questo per colpa di una paratia che avrebbe dovuto essere chiusa (cosa che non è successa) per non permettere all’acqua del fiume Lambro di arrivare dalla parte dell’argine dove ci sono le case".