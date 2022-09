Forte temporale vuol dire frane e smottamenti sul Lago, ormai è un connubio inevitabile: il maltempo a Como ha colpito ancora e ha riversato i suoi danni su diversi comuni della zona, soprattutto Blevio e Torno.

Maltempo a Como: strade inagibili e Lariana chiusa fino a sera

Il risveglio mattutino della città di Como e della sua provincia è stato scosso dal lascito del temporale che si è abbattuto nella notte tra il 7 e l'8 settembre. La Polizia Locale di Como ha elencato tutte le strade chiuse a causa di frane, smottamenti e allagamenti. Se alle 4.30 erano chiuse solamente via Torno e via per San Fermo, alle 6.30 le strade sono raddoppiate: chiuse anche via Brambilla/Salita Peltrera e piazza Matteotti. Nel corso della mattinata si sono aggiunte all'appello anche via Regina Teodolinda e via Santa Marta, entrambe chiuse per intervento tecnico urgente. Infine, la Polizia informa che gli uffici in mattinata rimarranno chiusi a causa dei tanti interventi di messa in sicurezza da effettuare e specifica che il numero 031. 26 55 55 è per le sole richieste di Pronto Intervento e di emergenza e che è attivo il numero della Protezione Civile di Como, 345 77 95 225, per tutte le richieste di informazioni.

Lariana chiusa fino a stasera

Infine dal Comune di Blevio arrivano ulteriori notizie per quanto riguarda la chiusura della lariana. Ne ha parlato il sindaco Alberto Trabucchi: "Fino a stasera la Lariana rimarrà chiusa sicuramente, ma si potrebbe prolungare. Stiamo ancora lavorando perché la riapertura dev'essere fatta in sicurezza, sia sul ripristino degli alberi, sia sulla viabilità, sia sul sistema idraulico della viabilità. I due torrenti di Blevio sono esondati e hanno portato tutto il materiale in strada tra fango e sassi. Ora ripuliremo la Lariana, poi le strade comunali e poi arriveremo ai torrenti per permettere il normale scorrimento dell'acqua, anche perché domani dovrebbe piovere ancora".

Al momento la Lariana è ancora chiusa al traffico. La strada provinciale è libera da detriti, ma attualmente la sede stradale è occupata dai mezzi della Protezione Civile che stanno sgombrando cantine e garage. Verrà quindi emessa a breve un’ordinanza di chiusura da parte del Comune di Blevio.