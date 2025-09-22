Allerta meteo

Maltempo: allagamenti in città

Disagi in molte zone

22/09/2025 alle 10:51

Il maltempo di questa mattina, lunedì 22 settembre 2025, ha creato disagi e allagamenti a Cantù.  Si segnalano, infatti, allagamenti in molte zone della città.

Vighizzolo chiusa al traffico

Impossibile per gli automobilisti passare da Vighizzolo. La frazione è allagata e la Polizia locale, intorno alle 8.30 ha chiuso viale Italia, deviando le auto in arrivo da via Montello in via Baracca.

L’incrocio tra via Montello e via Baracca

Via Mentana bloccata

Le forti piogge non hanno risparmiato nemmeno via Mentana:

Via Alighieri

Questa invece la situazione in via Alighieri:

Cascina Amata

Il maltempo ha creato allagamenti anche a Cascina Amata:

