Maltempo: allagamenti in città

Il maltempo di questa mattina, lunedì 22 settembre 2025, ha creato disagi e allagamenti a Cantù. Si segnalano, infatti, allagamenti in molte zone della città.

Vighizzolo chiusa al traffico

Impossibile per gli automobilisti passare da Vighizzolo. La frazione è allagata e la Polizia locale, intorno alle 8.30 ha chiuso viale Italia, deviando le auto in arrivo da via Montello in via Baracca.

Via Mentana bloccata

Le forti piogge non hanno risparmiato nemmeno via Mentana:

Via Alighieri

Questa invece la situazione in via Alighieri:

Cascina Amata

Il maltempo ha creato allagamenti anche a Cascina Amata: