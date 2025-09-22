Maltempo: allagamenti in città

Il maltempo di questa mattina, lunedì 22 settembre 2025, ha creato disagi e allagamenti a Cantù. Si segnalano, infatti, allagamenti in molte zone della città.
Vighizzolo chiusa al traffico
Impossibile per gli automobilisti passare da Vighizzolo. La frazione è allagata e la Polizia locale, intorno alle 8.30 ha chiuso viale Italia, deviando le auto in arrivo da via Montello in via Baracca.
Via Mentana bloccata
Le forti piogge non hanno risparmiato nemmeno via Mentana:
Via Alighieri
Questa invece la situazione in via Alighieri:
Cascina Amata
Il maltempo ha creato allagamenti anche a Cascina Amata: