Maltempo: bomba d'acqua ad Albavilla

Maltempo: le incessanti piogge di oggi, 23 maggio, hanno causato qualche danno ad Albavilla, dove si è abbattuta una bomba d'acqua.

E' successo in via Ai Crotti: immediato intervento

In particolare, in via Ai Crotti c'è stata la situazione più critica. Immediato l'intervento di Vigili del fuoco, Polizia locale e Protezione civile per la messa in sicurezza dell'area con il coordinamento dell'ufficio tecnico comunale e con l'ausilio di tre ditte di manutenzione. Ad aggiornare sulla situazione è stata il sindaco Giuliana Castelnuovo:

"In via Ai Crotti c'è stata la situazione più critica: a monte tronchi, sassi e macerie del compendio montano hanno ostruito il ponticello che ha fatto da tappo. La forte acqua è stata deviata, parzialmente nella valletta di Via ai Crotti e parzialmente nel bosco di una proprietà privata. Siamo intervenuti nell’immediato con Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Protezione Civile, ufficio tecnico comunale e tre ditte di manutenzione. Prima possibile, meteo permettendo, dovremmo riuscire a liberare la strada e a riaprirla. Tutto il territorio e’ sotto osservazione".

Il lavoro delle squadre per la pulizia dell'area proseguirà tutta sera.