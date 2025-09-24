Maltempo, cadono calcinacci dalle case: strada chiusa

Maltempo, cadono calcinacci dalle case: chiuso un tratto di via Manzoni ad Alzate Brianza.

E’ successo questa notte

Il provvedimento di questa mattina, mercoledì 24 settembre, riguarda un tratto di via Manzoni, lungo la Sp 40, in località Fabbrica Durini e tra la cappelletta del Viandante e fino alla rotonda sulla Statale 342. E’ stato emesso nella notte a seguito della caduta di calcinacci e pietre da una delle case fatiscenti lungo via Manzonim, a Fabbrica. Nello specifico, le incessanti piogge hanno fatto implodere il tetto di uno degli edifici diroccati della strada di accesso al borgo, provocando la caduta di una grande quantità di calcinacci e pietre lungo la sede stradale. Tutto è successo intorno alla una di questa notte. Fortunatamente non transitavano auto né persone lungo la via e non ci sarebbero coinvolti.