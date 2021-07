Chiude la ex SS 583 Lariana – Tronco Como – Bellagio, dal tratto PK 2+120 al PK. 4+500 nel Comune di Blevio, per ripristino delle normali condizioni del tratto stradale in seguito alle precipitazioni che han colpito la Provincia di Como nella giornata di ieri, domenica 25 luglio.

Maltempo: chiude la ex SS 583 "Lariana" nel Comune di Blevio

Il maltempo e le forte precipitazioni nella giornata di ieri, domenica 25 luglio, non hanno risparmiato la Comasca e hanno creato pesanti disagi in tutta la provincia. I danni maggiori sono stati a Blevio, dove è franata la strada nella frazione Sopra Villa a causa del violento acquazzone che si è abbattuto su tutta la zona. I detriti hanno investito le auto e le moto parcheggiate, fortunatamente non ci sono stati feriti.

Oggi è arrivata poi l'ordinanza, da parte della Provincia di Como, di chiusura totale al traffico della ex SS 583 “Lariana”, nel tratto di strada compreso tra la PK 2+120 alla PK. 4+500 nel Comune di Blevio, per motivi di incolumità pubblica sino al ripristino delle condizioni di sicura percorribilità della tratta stradale. Il tratto di ex SS 583 sarà riaperto non appena saranno conclusi i lavori di ripristino della normale viabilità e delle condizioni di sicurezza.