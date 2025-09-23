Maltempo, chiusura totale della Sp 38 Cantù-Alserio

La strada provinciale 38 Cantù-Alserio è stata chiusa: la comunicazione dell’Amministrazione provinciale a seguito dei danni causati dal maltempo.

Cede la strada a causa del maltempo

A seguito del violento evento alluvionale che ha colpito il territorio della provincia di Como nella giornata di ieri, lunedì 22 settembre, la Provincia di Como ha disposto – tramite l’ordinanza n. 147/2025 – la totale chiusura della Strada provinciale 38 Cantù-Alserio (Via per Alzate), in corrispondenza del confine tra i Comuni di Alzate Brianza e Cantù.

Il provvedimento è stato assolutamente necessario a causa del cedimento del corpo stradale, determinato dalla rottura del tombotto attraversato dal corso d’acqua “Terrò”, compromesso dalle abbondanti precipitazioni.

Strada alternativa

Per consentire la ricostruzione del tombotto e la messa in sicurezza dell’intera infrastruttura, la strada rimarrà chiusa al traffico fino al termine dei lavori. La viabilità alternativa è stata individuata lungo la Strada provinciale 39 di Brenna, che potrà essere utilizzata come percorso sostitutivo.