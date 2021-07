Maltempo, danni nell'Erbese e a Cantù

Maltempo anche in provincia di Como. Nella zona dell'erbese danni tra Anzano, Lurago d'erba e Inverigo dove ha grandinato e piovuto intensamente. Disagi anche a Vighizzolo, frazione di Cantù.

Maltempo, strade allegate

A Lurago una bomba d'acqua si è abbattuta in Santo Stefano causando l'allagamento della strada. Sul posto è prontamente intervenuta la Protezione civile.

Disagi anche nella zona del Canturino, in particolare a Vighizzolo, frazione di Cantù dove c'è stato un nubifragio e come sempre si sono registrati grandi disagi. Ogni volta che piove infatti la zona si allaga e le strade si trasformano in fiumi, Una situazione che si verifica puntualmente a ogni acquazzone, tanto che nelle scorse settimane c'è stato addirittura chi si è messo in costume, ha preso un materassino gonfiabile e ha raggiunto così la piazza della frazione. E anche oggi le strade si sono di nuovo allagate.

Pesante grandinata anche nella zona di Olgiate Comasco.

