Maltempo: danni in centro, cede il muro di cinta del Medioevo

Maltempo a Olgiate Comasco: pioggia, grandine, crollato il muto del parco comunale di Villa Camilla, nei pressi del Medioevo.

Maltempo, danni ingenti al Medioevo

Pioggia devastante, grandinata e danni ingenti tra il parco di Villa Camilla e il centro civico Medioevo. Ondata di maltempo a Olgiate Comasco, con temporale e grandinata che ha letteralmente imbiancato prati e strade. Purtroppo anche danni ingenti al muro di cinta di Villa Camilla, vicino all’ingresso del centro civico Medioevo, in via Lucini.

Cede il muro di cinta

Danni notevoli in via Lucini, il muro di cinta del parco comunale di Villa Camilla è crollato, nei pressi dell’ingresso del centro civico Medioevo.

Viabilità bloccata

Disagi anche per la viabilità, col traffico deviato p nella zona dove il muro è crollato. Segnalazioni in serie con preoccupazione per le macerie riversatesi sulla strada.