Maltempo e danni: Regione Lombardia chiede lo "stato di emergenza"

Lo ha detto l'assessore regionale al Welfare, Romano La Russa, in apertura dei lavori del Consiglio regionale di oggi, martedì 25 luglio 2023.

"Purtroppo - ha spiegato - in 24 ore abbiamo registrato anche due vittime. Una donna a Lissone e una ragazza in Valcamonica. Ai loro cari, il cordoglio e le nostre sincere condoglianze. Così come siamo vicini a tutte le persone e alle imprese che hanno subito un duro colpo dalla furia del maltempo. Tutti i soggetti interessati, a partire dalla Protezione Civile e dai Vigili del Fuoco, stanno facendo la loro parte senza tregua e con il massimo dell'impegno. Siamo in costante contatto con la Sala operativa regionale - ha concluso l'assessore La Russa- per monitorare in tempo reale l'evolversi della situazione".