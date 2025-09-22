Maltempo: esonda la roggia, strade allagate. E’ successo ad Alzate Brianza, questa mattina, lunedì 22 settembre.

Allagamenti in via Santuario

A seguito delle violente precipitazioni di questa notte, sono stati numerosi gli interventi di Vigili del fuoco e Protezione civile su tutto il territorio per contenere i danni provocati dalle incessanti piogge. Ad Alzate, in particolare, i più gravi danni sono stati registrati nella zona del Santuario a causa dell’esondazione della roggia, che ha allagato completamente il viale Santuario causando disagi alla circolazione delle auto. Disagi sono stati registrati anche in via Giovio, con la sede stradale completamente allagata.

A farsi portavoce delle numerose segnalazioni di disagi in paese è stato il gruppo di minoranza Giovine Alzate, che ha lanciato l’invito alla cittadinanza a non avvicinarsi all’area: sono infatti tuttora in corso gli interventi dei Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area.

Le violente piogge di questa notte hanno causato numerosi danni in tutto il territorio: i peggiori a Como e Blevio.