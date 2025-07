Maltempo: frana a Sirtolo, area già rimessa in sicurezza

a causa delle incessanti piogge

Il Comune ha garantito che seguirà l’evoluzione della situazione da vicino

Frana nella frazione di Sirtolo, ad Albese con Cassano: famiglia sfollata in via precauzionale. E' successo sabato 5 luglio: parte dell'area è già stata messa in sicurezza.

La famiglia è stata ospitata da dei vicini di casa

Paura nel pomeriggio di sabato a Sirtolo. Una frana, provocata dalle forti piogge, ha costretto una famiglia di quattro persone a lasciare la propria abitazione: il cedimento del terreno ha coinvolto dunque una strada privata e una proprietà, facendo precipitare a valle circa 50 metri cubi di materiale. Grazie a una rete di solidarietà che si é subito attivata, i residenti hanno trovato ospitalità presso dei vicini di casa.