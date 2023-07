Maltempo, ha visto un giovane tuffarsi verso un'auto sommersa: scrittore di Castelmarte lo cerca per ringraziarlo.

Maltempo, ha visto un giovane tuffarsi verso un'auto sommersa: scrittore di Castelmarte lo cerca per ringraziarlo

Sotto la grandine battente, si è ritrovato davanti al sottopasso di via Primo maggio a Saronno completamente allagato e con un’auto intrappolata al suo interno e, nella paura generale, ha visto un ragazzo che si è buttato nell’acqua, mettendo a repentaglio la propria vita pur di cercare di salvare qualcuno.

E' successo all'inizio della settimana a Giovanni Cocco, scrittore di Castelmarte originario di Proserpio, che è rimasto senza parole di fronte a un gesto di così grande e incondizionata generosità e per questo ha lanciato sui social un appello per ritrovare il giovane coraggioso e ringraziarlo personalmente.

"C’erano due ragazzi, probabilmente di origine sudamericana, davanti al pub che si affaccia sul sottopasso. Uno di questi non ha avuto dubbi e si è tuffato nell’acqua, raggiungendo con poche bracciate l’auto e sfidando la forte corrente. Poi ha aperto facilmente la portiera e si è accorto che all’interno non c’era fortunatamente nessuno. Il suo gesto non è però stato inutile perché nessuno, fino a quel momento, poteva davvero sapere chi ci fosse dentro: ci sarebbero potuti essere anche bambini" ha raccontato.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 29 luglio 2023 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui