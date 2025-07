Maltempo, mattinata di interventi per i volontari della Protezione civile

Il problema

Liberate le griglie intasate e risolte alcune situazioni critiche in più zone.

Il maltempo ha sollecitato la Protezione civile di Olgiate Comasco.

Temporale e allagamenti

Mattinata di interventi in più zone della città. Strade e prati allagati. Necessario l’operato dei volontari della Protezione civile comunale olgiatese.

Gli interventi

Fabrizio Di Stefano, coordinatore della Protezione civile, dettagli gli interventi effettuati. “In via Marconi il “solito” tombino che salta a causa della pressione dell’acqua e danneggia le auto in transito. La roggia in via Meucci si è intasata e quindi è stata liberata la griglia da erbacce e foglie che intasano il flusso dell’acqua. Il ponticello in via Milano ha avuto lo stesso problema di via Meucci: erba che intasa il flusso verso valle e quindi si allaga tutto”.

Volontari fondamentali

Come sempre in occasione di forti precipitazioni, l’operato dei volontari risulta prezioso. Per tutta la mattinata la Protezione civile si è rimboccata le maniche a servizio della comunità.