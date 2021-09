Nelle ultime ore il maltempo ha colpito il Comasco. Interventi dei Vigili del fuoco a Cadorago, Bregnano e Lomazzo.

Maltempo nel Comasco: auto bloccata in un sottopasso

In particolare a Lomazzo si segnala il recupero di una vettura rimasta bloccata in via Guggiavello, una strada sterrata del sottopasso ferroviario. Il conducente del veicolo è riuscito ad uscire da solo.

Ci sono poi stati cinque interventi di soccorso tecnico urgente per prosciugamenti nelle zone di Cadorago, Bregnano e Lomazzo tra le 9.30 e le 11.30.