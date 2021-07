Maltempo nel Comasco: il presidente Fermi chiede lo stato di emergenza

Maltempo nel Comasco, con numerosi danni in diversi Comuni: Alessandro Fermi chiede lo stato di emergenza.

Queste le parole del presidente del Consiglio regionale.

"Oltre alla vicinanza alla popolazione colpita e al ringraziamento a quanti si stanno prodigando per dare primo supporto alle aree interessate, quanto accaduto sul primo bacino del lago di Como non ha precedenti.

È quindi fondamentale attivare tutti gli strumenti normativi possibili per agevolare i numerosi interventi necessari per ripristinare la normalità.

Per questo in accordo con il presidente Attilio Fontana e l’assessore Pietro Foroni crediamo vi siano tutte le condizioni per richiedere al Governo lo stato d’emergenza".