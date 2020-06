Maltempo nel Comasco: pioggia, grandine e poi…. ecco l’arcobaleno

Intorno alle 18.30 il maltempo è arrivato nel Comasco. Poco prima una maxi grandinata si era abbattuta sul Lecchese: da Valmadrera a Galbiate, passando per Lecco fino ad arrivare alla Valsassina… in pochi sono passati indenni alla furia del cielo. In alcuni casi, come nella zona tra Pescate e Galbiate, le strade si sono letteralmente imbiancate (QUI LA SITUAZIONE DI LECCO).

Maltempo nel Comasco: pioggia, grandine e poi spunta l’arcobaleno

Una bella giornata di sole si sta chiudendo con acquazzoni e chicchi di grandine. Al momento risultano interessate dal maltempo le zone del Marianese, Canturino ed Erbese. Mentre la pioggia si abbatte sulle strade, in cielo invece è spuntato anche l’arcobaleno.

Maltempo e incidente sulla Ss36: gravi due motociclisti

Le previsioni

Come sarà il meteo nei prossimi giorni? Secondo Arpa Lombardia “Nel corso di mercoledì tendenza ad una rotazione del flusso in quota da ovest sudovest con aumento dell’instabilità e della copertura nuvolosa dalla seconda parte della giornata. Tra giovedì e venerdì probabile transito di una perturbazione dall’Atlantico: nuvolosità estesa e precipitazioni diffuse. Sabato nuvolosità variabile”.