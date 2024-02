Maltempo, pianta caduta sulla strada statale

Il maltempo imperversa da giorni: pianta caduta sulla sede stradale in viale Trieste a Olgiate Comasco.

Maltempo, pianta caduta sulla strada

Disagi per la viabilità nella mattinata odierna, martedì 27 febbraio. Intervento tempestivo da parte della Polizia locale, della Guardia di finanza e della Protezione civile. Un albero è caduto sulla strada, in viale Trieste, all'altezza del numero civico 87. La pianta è crollata dall'interno di una proprietà privata, andando a invadere una corsia della statale. Fortunatamente non ci sono stati danni.

Mobilitazione per liberare la corsia

Poco prima delle 9.30 sono intervenuti gli agenti della Polizia locale olgiatese. Tempestivamente è stata allertata la Protezione civile, mentre la Guardia di finanza di Olgiate Comasco ha collaborato per la gestione della viabilità, rimasta a senso unico alternato fino a che l'intervento di rimozione è stato completato.

Viabilità ripristinata

La caduta dell'albero ha di fatto bloccato la viabilità nella direzione da Lurate Caccivio verso Olgiate Comasco. Indispensabile l'intervento dei volontari della Protezione civile, all'opera con le motoseghe per tagliare e rimuovere l'albero crollato sulla strada. Operazione conclusa poco dopo le 10.30, con la viabilità ripristinata integralmente.