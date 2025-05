Maltempo: smottamento a Ponzate di Tavernerio. E’ successo ieri, giovedì: le incessanti piogge, che per giorni si sono abbattute su tutto il territorio, hanno causato una frana in via Chiassino.

Ordinanza del sindaco per chiudere il tratto

In particolare, uno smottamento della riva a monte ha causato l’invasione della sede stradale sottostante il cimitero di Ponzate di detriti e sassi, per un tratto di circa sette metri in totale.

L’intervento del Comune con i tecnici e gli operatori comunali è stato disposto nello stesso pomeriggio di giovedì: da un primo sopralluogo è emersa la necessità di chiudere il tratto stradale tra il civico 3 e il civico 5. La strada non è infatti percorribile a causa della presenza di detriti derivanti dal crollo di detriti e sassi. Nello stesso sopralluogo è stata riscontrata la instabilità del versante a monte la strada. La strada è dunque stata chiusa con il posizionamento dei cartelli a indicare il provvedimento.

Contestualmente è stato riscontrato che la rivetta che è ceduta lungo la sede stradale è privata: nel pomeriggio di giovedì è dunque stata emessa ordinanza firmata dal sindaco Mirko Paulon a disporre la chiusura della via fino al completamento dei lavori di messa in sicurezza del tratto di strada franato. Contestualmente gli stessi proprietari dovranno provvedere alla rimozione di detriti e sassi dalla carreggiata e alla messa in sicurezza del versante entro quindici giorni dall’ordinanza tramite professionisti che si occupino della verifica e progettazione. Sarà poi necessaria, come disposto dall’ordinanza sindacale, la trasmissione da parte dei proprietari al Comune del progetto di opere per la messa in sicurezza e a lavori ultimati certificazione di collaudo e corretta esecuzione delle opere.

Si tratta del secondo smottamento in pochi mesi: le incessanti precipitazioni, già lo scorso ottobre, avevano causato il cedimento di un muro di contenimento a Solzago.