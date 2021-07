Maltempo, strade allagate a Olgiate e tombini che straripano

Massima attenzione a Olgiate Comasco dove a causa del maltempo le strade cittadine si sono allagate e i tombini hanno straripato. Sul posto la Protezione civile impegnata per riportare la situazione alla normalità e permettere la circolazione dei mezzi senza troppi disagi.

Il sindaco Simone Moretti sui suoi canali social ha invitato la popolazione a prestare massima attenzione in centro e in zona Casaletto. I volontari della Prociv hanno però già provveduto a mettere in sicurezza la zona.

Allagato anche il posteggio sotterraneo di piazza Italia.

