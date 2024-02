Maltempo sul Comasco, grandinata a febbraio sul Canturino. L'allerta meteo

Cielo nero all'orizzonte in provincia di Como: nella prima parte della giornata temporali e grandinate soprattutto tra il Canturino e l'Erbese.

Un sabato pomeriggio atipico in provincia di Como per il mese di febbraio. Come annunciato nelle previsioni meteo degli ultimi giorni, sul Comasco si è abbattuto il maltempo con forti piogge. Questo pomeriggio, sabato 24 febbraio 2024, in particolar modo sulla zona del Canturino ma anche dell'Erbese è arrivata anche la grandine.

Palline di piccole dimensioni si sono abbattute in diverse zone della provincia nel primo pomeriggio, in una quantità tale da sembrare che abbia nevicato su campi e strade.

Viste le previsioni meteo, la Protezione civile di Regione Lombardia ha emesso una allerta meteo gialla, con rischio idrogeologico, per la provincia di Como.

"Per la giornata di oggi, 24 febbraio 2024, si attendono condizioni localmente perturbate, in modo più esteso tra oggi pomeriggio ed il primo mattino di domani, con precipitazioni da deboli a moderate intermittenti a prevalente carattere convettivo, possibili ovunque, ma più insistenti su fascia pedemontana e Prealpi. Zero termico tra 900 e 1200 metri - si legge nel documento -Per la giornata di domani 25 febbraio 2024 permarranno, in mattinata, condizioni di instabilità, in attenuazione nel pomeriggio. Durante la mattina saranno possibili rovesci sparsi, di debole o al più moderata intensità, più insistenti su fascia pedemontana e Prealpi. Nel pomeriggio non si esclude la possibilità di rovesci isolati prevalentemente sulle Prealpi. In serata saranno ancora possibili deboli precipitazioni diffuse sui settori occidentali, in rapida estensione verso Est. Zero termico fino al mattino tra 800 e 1000 metri sul Nordovest, altrove tra 1000 e 1200 metri".