Maltempo sul Comasco: le più colpite Bulgarograsso e Merone.

Maltempo sul Comasco

Dopo lo splendido Ferragosto che ci ha regalato il meteo, questa mattina (domenica 16 agosto 2020) il maltempo si è abbattuto sulla provincia di Como. I comaschi si sono svegliati con un forte temporale che ha colpito prettamente l’Olgiatese ma anche parte dell’Erbese e della Bassa Comasca seppur in modo più lieve. In tarda mattinata infatti i Vigili del Fuoco del comando di via Valleggio segnalano una decina di interventi legati alle forti piogge, la maggior parte nella zona dell’Olgiatese.

A dare qualche numero significativo sull’entità del temporale che si è abbattuto sul territorio sono i ragazzi di Meteorologia Comasca.

“Il forte nubifragio che ha colpito Bulgarograsso ha causato alcuni allagamenti. La nostra centralina ha registrato 68 mm di pioggia – spiegano da Meteorologia Comasca – Colpite anche l’alta Brianza con oltre 70 mm a Merone e le aree al confine con il vicino Varesotto, in particolare Tradate che sfiora gli 80 mm dalla mezzanotte”.

Foto: Meteorologia Comasca