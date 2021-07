Maltempo sul lago: fango e alberi in strada tra Argegno e Schignano

Grossi problemi sul lago a causa degli smottamenti dovuti all'incessante maltempo di questi giorni.

Fango e alberi in strada tra Argegno e Schignano

La montagna è franata sulla strada sulla Sp15 tra Argegno e Schignano. La strada è quindi chiusa per piante e materiale in strada. I tecnici della Provincia stanno provvedendo alla pulizia (foto di copertina). Inoltre materiale e piante in strada – ma che non impediscono la circolazione – anche in Alta Valle Intelvi (verso la Val Mara) e sulla sp14 Laino-Ponna (diramazione per Ponna). I tecnici della Provincia stanno provvedendo alla pulizia.

Maltempo: allagata la galleria ad Abbadia

Anche sull'altro ramo del lago, in provincia di Lecco, sono ancora tanti i danni e i disagi provocati dall'ondata di maltempo che sta interessando la Regione da domenica. Mentre sul lago e in Valsassina si stanno monitorando con grande attenzione i torrenti (a Bellano al momento l'Orrido è chiuso e a Mandello gli occhi sono puntati sul Meria) e la situazione dell'invaso Enel di Pagnona, i Vigili del Fuoco anche nella mattinata di oggi sono stati chiamati a intervenire a più riprese per i danni causati dalle piogge. Tra le situazioni critiche c'è da segnalare quella sulla Super visto che si è allagata la galleria di immissione sulla Statale 36 ad Abbadia.

Maltempo: allagata la galleria ad Abbadia

Si tratta del troncone all'altezza dell'immissione dalla Provinciale 72: la carreggiata è stata letteralmente invasa dall'acqua e gli automobilisti stanno viaggiando precauzionalmente a passo d'uomo. Ne consegue un forte rallentamento della circolazione in direzione Lecco.

Maltempo, smottamento sulla strada tra Nesso e Lezzeno