Maltempo: temporale, raffiche di vento e alberi caduti FOTO e VIDEO

Maltempo e danni nella tarda mattina di oggi: a Olgiate Comasco piante cadute in centro e sulla strada provinciale Lomazzo-Bizzarone.

Maltempo, alberi caduti

Pioggia battente, forti raffiche di vento nella tarda mattinata di oggi stanno provocato disagi sulle strade di Olgiate Comasco e dell’Olgiatese. In particolare, caduta una pianta sul viale Pio Roncoroni, nei pressi della scuola dell’infanzia del centro cittadino. Una pianta è caduta in via Tarchini. Disagi per la circolazione stradale. Segnalato anche l’intervento dei Vigili del fuoco in via Repubblica, sul tetto della scuola dell’infanzia, a causa del crollo di una pianta addosso all’edificio. Chiusa la stessa via nella zona del Monte Sinai. In via XXVII Maggio segnalato l’abbattimento di una recinzione.

Piante cadute sulla strada provinciale Lomazzo-Bizzarone

Parecchie le segnalazioni da parte dei nostri lettori e gli interventi dei Vigili del fuoco e dei Comuni col proprio personale, in questi minuti, sul territorio dell’Olgiatese. A Solbiate con Cagno una pianta è caduta nella zona della Berlinghina, impedendo il passaggio ai veicoli. Ad Appiano Gentile, sulla provinciale Lomazzo-Bizzarone, un albero è caduto, creando disagi alla viabilità.