Maltempo, Vigili del fuoco in azione sulle strade

Soccorso tecnico urgente per liberare le strade.

Due interventi nel Comasco

I Vigili del fuoco sono dovuti intervenire per due casi di piante cadute lungo le strade del territorio. I pompieri della sede centrale di Como hanno rimosso un albero dall’autostrada A9 in direzione Milano, subito dopo la galleria Quarcino, che ostruiva la corsia di marcia. Analoga opera a Cantù, dove i Vigili del fuoco locali hanno provveduto a togliere una pianta caduta in via Selvaregina.