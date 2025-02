Maltratta il padre, arrestato 44enne pregiudicato

L’uomo, un 44enne pregiudicato, è stato arrestato per ripetuti maltrattamenti al padre di 87 anni.

Un 44enne pregiudicato in manette

Sempre nel pomeriggio di ieri, martedì 4 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Appiano Gentile hanno arrestato, in esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Como, un 44enne con precedenti della cittadina. L’uomo, dalle indagini dei Carabinieri, è risultato autore di numerosi maltrattamenti nei confronti dell’anziano padre 87enne con il quale convivenza, configurandosi in alcune occasioni lesioni aggravate, rapina ed estorsione, tutto finalizzato a ricevere denaro. I militari dell’Arma, quindi, lo hanno accompagnato in carcere di Como.