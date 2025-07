Maltrattamenti in famiglia, arrestato un uomo di 47 anni

Carabinieri

Nella giornata di lunedì 7 luglio.

Arrestato un uomo accusato di maltrattamenti e lesioni ai danni della compagna e della madre convivente.

Arrestato un uomo per maltrattamenti

Lunedì 7 luglio, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Como, nei confronti di un italiano di 47 anni residente a Fino Mornasco in quanto accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della compagna e della madre convivente.

Fuga terminata

L’uomo, già ricercato dal 2 luglio, aveva cercato di sottrarsi all'esecuzione del provvedimento trovando ospitalità da alcuni conoscenti. La sua fuga è terminata la mattina del 7 luglio, quando è stato rintracciato e arrestato dai militari.