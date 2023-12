Maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale dal 2019: in carcere 48enne pluripregiudicato

La Compagnia Carabinieri di Cantù, prosegue nella capillare attività di controllo del territorio con una massiccia proiezione esterna che vede impiegati nell’arco delle 24 ore un centinaio di militari. Nell'ambito di questi controlli i militari canturini hanno tratto in arresto un 48enne colpevole di maltrattamenti in famiglia e non solo.

L'arresto

L'operazione è stata condotta nell’ambito del piano di ricerca e cattura di soggetti destinatari di misure di restrizione: i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 48enne, senza fissa dimora, tossicodipendente e pluripregiudicato.

Il 48enne si sarebbe reso responsabile di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate continuate e violenza sessuale a partire dal 2019, nei confronti di una 46enne. Il provvedimento scaturiva dall’attività di indagine svolta dalla stazione dei Carabinieri di Cantù in seguito alla querela presentata dalla 46enne.