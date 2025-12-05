Maltrattamento e abbandono di animale: una denuncia

Nel pomeriggio di martedì 2 dicembre, i Carabinieri della Stazione di Lurate Caccivio sono intervenuti a seguito di una segnalazione anonima, circa la presenza di un cane abbandonato su un balcone di un’abitazione del Comune di Lurate Caccivio.

L’intervento

I Carabinieri hanno constatato l’effettiva situazione in cui versava un cucciolo femmina di rottweiler, a nome Wilma, lasciata sola su un balcone di circa un metro quadrato recintato da rete metallica, rinchiusa in una cuccia artigianale, priva d’acqua. L’animale, che mostrava evidenti segni di sofferenza, era legato alla ringhiera con un corto guinzaglio che le impediva grandi movimenti, esposto alle intemperie da giorni. Solo grazie all’intervento dei Carabinieri, la cagnolina è stata messa in salvo e affidata alle cure dei veterinari dell’ATS Insubria di Como. Il personale del canile Sanitario di Como ha poi preso in carico l’animale, ora al sicuro nella struttura.

La denuncia

Il proprietario, un 24enne del luogo, sopraggiunto circa un’ora dopo, è stato denunciato in stato di libertà per maltrattamento e abbandono di animale, in applicazione della specifica norma. L’Arma dei Carabinieri ribadisce il proprio costante impegno nella prevenzione e repressione dei reati contro gli animali, a tutela di esseri viventi incapaci di difendersi.