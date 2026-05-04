Il 52enne è finito in manette e successivamente trasferito in carcere dai Carabinieri della Stazione di Cantù

Aveva aggredito il padre anziano con calci e pugni, inoltre maltrattava la madre e la sorella e continuava a chiedere denaro ai propri famigliari per poter compare droga. I Carabinieri della Stazione di Cantù hanno però messo a fine a tutto questo.

Maltrattava i famigliari e chiedeva loro soldi per la droga: arrestato

I militari sono infatti intervenuti nella giornata di ieri, domenica 3 aprile, a Carimate dove hanno arrestato e successivamente condotto in carcere un uomo di 52 anni, residente in paese, responsabile di maltrattamenti contro familiari e conviventi, furto in abitazione aggravato e lesioni personali aggravate.

La misura cautelare è scaturita in seguito alle denunce della madre 78enne e della sorella 54enne, entrambe residenti in paese che hanno segnalato alle Forze dell’Ordine i maltrattamenti e le persecuzioni subite dall’indagato.

L’aggressione al padre

In particolare, lo scorso 19 aprile l’uomo si sarebbe reso responsabile di un’aggressione fisica nei confronti del padre, 82enne, residente nello stesso comune, strattonandolo e colpendolo con calci e pugni, provocandogli lesioni non refertate da sanitari.

Gli accertamenti investigativi dei militari hanno consentito di delineare un quadro di condotte vessatorie protratte nel tempo, consistite anche in reiterate richieste di denaro avanzate ai famigliari, finalizzate all’acquisto di sostanza stupefacente, della quale lo stesso risulta essere assuntore. L’arrestato è stato trasferito poi nella Casa Circondariale “Bassone” di Como.

L’intervento conferma la costante attenzione dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto a ogni forma di violenza in ambito familiare, a tutela delle vittime più fragili.