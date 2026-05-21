Malviventi fanno esplodere il bancomat

La nottata di Fino Mornasco è stata agitata dall’esplosione di un bancomat ad opera di malviventi

L’esplosione

L’allarme è scattato intorno alle 3 di giovedì 21 maggio. All’improvviso il sonno dei finesi è stato interrotto da un fragoroso boato proveviente da via Garibaldi. Qui, ignoti, dopo aver piazzato una carica esplosiva, hanno fatto esplodere il bancomat della filiale della BCC Cantù.

Sul posto sono intervenuti Forze dell’ordine e Vigili del fuoco che hanno appurato come non fosse divampato alcun rogo, ma “solo” danni materiali alla filiale. Non si segnalano feriti